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الوطن

محافظ الجيزة يشهد مهرجان "المظلات والرياضات الجوية" أمام الأهرامات

منذ 46 دقيقة
كتب: وائل فايز
محافظ الجيزة يشهد مهرجان "المظلات والرياضات الجوية" أمام الأهرامات

محافظ الجيزة

شهد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، مهرجان الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية، الذي أقيم اليوم بالمنطقة الأثرية بالهرم.

أقيم المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور اللواء أركان حرب دكتور عبدالمعين حسن أحمد، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للمظلات وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد الدالي، بالإمكانيات الفنية والبدنية الهائلة للمشاركين في المهرجان، سواء اللاعبين المصريين أو الأجانب، مشيرا إلى أن المهرجان يعد أكبر دعاية للسياحة المصرية والمنطقة الأثرية وأهرامات الجيزة.

وقال رئيس الاتحاد المصري للمظلات، إن المهرجان يقام خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل الجاري، وشمل إجراء قفز مظلي وطيران الـ"باراموتور" بأكبر علم مصري بمشاركة 60 طيارا من 16 دولة متنوعة حول العالم.

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