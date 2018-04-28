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الوطن

بلاغ سلبي من مجهول يهدد بنسف كوبري القناطر الخيرية: "صافينار خانتني"

منذ 7 دقيقة
كتب: حسن صالح
بلاغ سلبي من مجهول يهدد بنسف كوبري القناطر الخيرية: "صافينار خانتني"

الراقصة صافينار

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم، من جهودها لكشف غموض بلاغ مجهول ادعى فيه أنه إرهابي وهدد بنسف كوبري القناطر الخيرية الأثري بسبب خيانة الراقصة "صافينار" له.

وهرعت أجهزة الحماية المدنية وسيارات المفرقعات لمكان البلاغ وجرى تمشيط المنطقة بالكامل، ولم يتم العثور على المبلغ أو حتى أي متفجرات أو أجسام غريبة.

حرر محضر بالواقعة حمل رقم 4151 بسلبية البلاغ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت أجهزة شرطة النجدة بالقناطر، بلاغًا من أحد الأشخاص قال فيه "أنا أحمد السبكي.. إرهابي.. وارتدي حزام ناسف.. وسأفجر كوبري القناطر بعد أن تأكدت من خيانة الراقصة صافينار".

أخطر اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد خالد اللبان، مدير الحماية المدنية، وجرى الدفع بوحدات الكشف عن المفرقعات وتفكيك القنابل وغلق منطقة كوبري وميدان القناطر وتمشيطها بالكامل بحثًا عن أي مفرقعات دون العثور على المبلغ أو أي أجسام غريبة.

ودلت تحريات المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز القناطر، أن الاتصال جرى من من رقم تليفون "01275565892"، وهدد فيه المبلغ بتفجير نفسه وكوبري القناطر بسبب خيانة الراقصة صافينار، وبمعاودة الاتصال مرة أخرى بالرقم تبين غلقه وجار تكثيف الجهود للكشف عن المتصل.

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