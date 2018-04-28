القبض على "كابوريا" بلطجي شبرا لاتهامه في 15 قضية متنوعة

القت مباحث القليوبية، القبض على "كابوريا "، بلطجي شبرا الخيمة، لاتهامه في 15 قضية قتل ومشاجرة ومخدرات وسلاح، وهارب من قضية مقاومة سلطات أثناء القبض عليه، وجرى التحفظ على المتهم، وتولت النيابة التحقيق

ووردت معلومات سرية للمقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تفيد اختباء المتهم الهارب "س. ع"، 39 سنة، عاطل، وشهرته "كابوريا"، في أحد المنازل في منطقة منشية عبد المنعم رياض دائرة قسم أول.

جرى إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، وبالكشف على المتهم تبين أنه هارب من 15 قضية مخدرات وسلاح وقتل ومشاجرة وأموال عامة ومسجل شقي خطر تحت رقم 117 فئة ب فرض سيطرة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مقاومة سلطات أثناء القبض عليه، ويعد استصدار إذن من النيابة العامة داهمت القوات منزل المتهم والقى القبض عليه وأحيل للنيابة فتولت التحقيق.