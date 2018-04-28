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الوطن

تغريم أصحاب مخابز بكفر الشيخ لتصرفهم في 13 شيكارة دقيق مدعم

منذ 26 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
تغريم أصحاب مخابز بكفر الشيخ لتصرفهم في 13 شيكارة دقيق مدعم

صورة ارشيفية

أمرت نيابة مركز مطوبس، التابع لمحافظة كفرالشيخ، بتغريم عدداً من أصحاب المخابز في مطوبس، لتصرفهم في 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم، عقب تحرير محاضر ضدهم، كما أمرت بإلزام أصحاب المخابز المخالفة بسداد الغرامات وفروق الأسعار المستحقة.

وكانت إدارة تموين مطوبس، برئاسة فهمى أبو طاحون، مدير الإدارة، حررت محضر تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي لمخبز "م. ي. أ"، بالبصراط، ومحضر تصرف في 4 شكائر دقيق بلدي لمخبز "ل. ر. ب" بالعضمه، ومحضر تصرف في شيكارة دقيق بلدي لمخبز "أ. أ. ح" ببرج مغيزل، و شيكارة دقيق بلدي لمخبز "ط. ي. ج"، باليسرا.

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