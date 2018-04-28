تغريم أصحاب مخابز بكفر الشيخ لتصرفهم في 13 شيكارة دقيق مدعم

أمرت نيابة مركز مطوبس، التابع لمحافظة كفرالشيخ، بتغريم عدداً من أصحاب المخابز في مطوبس، لتصرفهم في 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم، عقب تحرير محاضر ضدهم، كما أمرت بإلزام أصحاب المخابز المخالفة بسداد الغرامات وفروق الأسعار المستحقة.

وكانت إدارة تموين مطوبس، برئاسة فهمى أبو طاحون، مدير الإدارة، حررت محضر تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي لمخبز "م. ي. أ"، بالبصراط، ومحضر تصرف في 4 شكائر دقيق بلدي لمخبز "ل. ر. ب" بالعضمه، ومحضر تصرف في شيكارة دقيق بلدي لمخبز "أ. أ. ح" ببرج مغيزل، و شيكارة دقيق بلدي لمخبز "ط. ي. ج"، باليسرا.