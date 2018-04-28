استقالة أمانة "حماة الوطن" بإيتاى البارود بسبب "تصرفات أمين المحافظة"

تقدم اليوم، أعضاء هيئة مكتب أمانة حزب "حُماة الوطن" بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، باستقالة جماعية، جرى تسليمها إلى الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، بمكتبه في القاهرة، اعتراضًا على ما وصفوه بـ"التصرفات السيئة والمهينة"، لأمين عام الحزب بالمحافظة.

وحصلت "الوطن" على صورة من الاستقالة التي تقدم بها 7 أعضاء بهيئة مكتب الحزب في إيتاى البارود، وهم فايزة صالح، أمين الحزب، ويوسف مهداوي، أمين التنظيم، ومحمد إسماعيل حسن، أمين التدريب والتثقيف، ومهداوي أبوشوشة، أمين الاتصال السياسي، وسعيد عكارش، أمين شؤون العضوية، وحمدي محمد، أمين العمال، وعاطف عبدالله، أمين مساعد الحزب.

وتضمنت الاستقالة: "نتقدم نحن اعضاء هيئة مكتب امانة الحزب في إيتاى البارود، باستقالة بالإنابة عن 1500 عضو بالحزب من مركز ومدينة إيتاى البارود، بسبب تصرفات أمين عام الحزب بالمحافظة، السيئة والمهينة تجاه أعضاء الحزب بإيتاى البارود، والتي تسببت في إحداث حالة من الاستياء والسخط لدى الأعضاء".