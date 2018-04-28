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الوطن

"زي عود الكبريت" في المعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة غدا

منذ 27 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
"زي عود الكبريت" في المعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة غدا

أفيش فيلم "زي عود كبريت"

يعرض فيلم "زي عود الكبريت"، آخر أعمال النجم الراحل حسين الأمام، في المعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة، غدًا، الساعة 7 ونصف مساءً مصحوباً بترجمة إنجليزية.

ويعتبر الفيلم حكاية كوميدية ابتكرها الفنان الراحل حسين الإمام بهدف تقديم تحية وتقدير لنجوم السينما المصرية في عصورها الذهبية.

تعتمد الحكاية الرئيسية للفيلم على المزج بين مشاهد من بطولة 21 من نجوم أفلام الأبيض والأسود مثل فاتن حمامة، هند رستم، محمود المليجي، حسين رياض، عماد حمدي، ماجدة الخطيب، فريد شوقي وسمير صبري، بجانب مشاهد أخرى من تأليف الإمام وبطولته، ليكون الناتج النهائي إعادة اكتشاف النجوم القدامى في سياق جديد. ويشارك في بطولة الفيلم بالإضافة إلى حسين الإمام، النجمة القديرة سحر رامي، خالد محروس، زكريا عامر والمطربة راندا السبكي.

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