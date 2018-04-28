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الوطن

الوادي الجديد تبدأ في تلقي طلبات المنح الدراسية للجامعات

منذ 13 دقيقة
كتب: شرف غريب
الوادي الجديد تبدأ في تلقي طلبات المنح الدراسية للجامعات

محاضرات تعليمية بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم، عن بدء تلقي طلبات المنح الدراسية للطلاب لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمتميزين.

وقالت الدكتورة علا عبد الهادي، مدير أكاديمية الوادي للتدريب والتطوير، ورئيس جمعية شمس العلا بالمحافظة، إنه بدأ تلقي طلبات التقدم لمنحة الجامعات الحكومية المصرية لطلاب وطالبات الثانوية العامة المقيدين بالمدارس الحكومية بالوادي الجديد، وتشمل المنحة الدراسة في إحدى الجامعات المصرية العريقة" القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط"، على أن يجري التقدم لهذه المنح بمقر الأكاديمية بنادي التطبيقيين بمدينة الخارجة.

وأضافت علا، أنه سيجري التحاق الطالب الذي يقع عليه الاختيار بالأقسام المتميزة في كليات (الهندسة، التجارة، الحقوق، الإعلام، التمريض، العلوم، تكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسية، التربية، الزراعة)، وتتضمن المنحة التكفل بجميع المصروفات الأساسية للدراسة، على أن يجري توفير فرصة للمتميزين للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

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