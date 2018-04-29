"الاتحاد التعاوني ببورسعيد" يناقش سبل الارتقاء بالجمعيات الاستهلاكية

عقدت الجمعية العمومية السنوية للاتحاد التعاوني ببورسعيد، اجتماع، اليوم، لمناقشة ميزانية الجمعية وجدول الأعمال الفترة المقبلة للجمعية من بينها العمل لوضع أسس وأساليب حديثه للارتقاء بالجمعيات الاستهلاكية، وذلك بالتنسيق مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ومديرية تموين بورسعيد.

حضر الاجتماع المهندس محمد حلمي أبو العطا المستشار الزراعي لمحافظ بورسعيد ورئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، والمهندس عبد السلام الصيرفي المدير التجاري، والمهندس محمود المصري المدير المالي والإداري بالجهاز المركزي للمحاسبات، وميرفت وكيلة إدارة التعاون الاستهلاكي، وأميمة فياض، ويسرى القاضي، وناصر سليم، ومحمد شهاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، وأحمد سالم محمد، ووزيري أحمد فاروق عضوا لجنه التموين المشكلة بقرار المحافظ رقم (26) لسنة 2018.