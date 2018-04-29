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الوطن

"شرق بورسعيد" ينفذ خطة لتطهير بالوعات الأمطار تحسبا لتغيرات الطقس

اليوم AM 12:01
كتب: هبه صبيح
"شرق بورسعيد" ينفذ خطة لتطهير بالوعات الأمطار تحسبا لتغيرات الطقس

حى الشرق

نفذ رجال حي الشرق ببورسعيد، اليوم، خطة تطهير بالوعات الأمطار ومتابعة مدى صلاحيتها وقدرتها على استيعاب أي كميات مياه ووصولها إلى شبكة الصرف الصحي دون أي تراكم وذلك تحسبا للتغيرات في أحوال الطقس المحتملة خلال الأيام المقبلة.

أشرف على تنفيذ الخطة سعيد شلبي رئيس حي الشرق، وجرى الاطمئنان على أعمال النظافة والكنس والتجريف ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة مرورا بشارع فلسطين ويجرى العمل لرفع كفاءة جميع شوارع الحى الرئيسية والفرعية ,وحيث قامت إدارة الطرق بالعمل مرورا بشوارع 23 والنجيلة وعاطف السادات لتنفيذ خطة الطوارئ لتطهير بالوعات الأمطار.

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