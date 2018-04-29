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الوطن

بعد مقترحات برلمانية.. ماذا يعني تطبيق روسيا عقوبات جوابية على أمريكا؟

منذ 49 دقيقة
كتب: عبدالرحمن قناوي
بعد مقترحات برلمانية.. ماذا يعني تطبيق روسيا عقوبات جوابية على أمريكا؟

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي

اقترح أعضاء في مجلس الاتحاد الروسي عبر تقرير للجنة الاقتصادية في المجلس أثناء مناقشة قانون العقوبات الجوابية، أن تطبق روسيا تدابير جوابية ليس فقط على الإجراءات غير الودية من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، بل توسيعها لتشمل منظمات دولية أو تحالفات دول أيضا.

ويعتبر الاتحاد الروسي هو المجلس الأعلى في الجمعية الاتحادية الروسية، ويشكل مع مجلس الدوما "المجلس الأدنى في الجمعية الروسية" البرلمان الروسي، ويجتمعان عادةً بشكلٍ منفصل.

السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أوضح أن العقوبات الجوابية الروسية على أمريكا، هي عقوبات تأتي كرد فعل على تلك التي فرضتها أمريكا على روسيا، تماماً كما فرضت الصين جمارك على المنتجات الأمريكية رداً على فرض جمارك على منتجاتها من قِبل الولايات المتحدة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنه خلال الانفتاح الروسي في العقدين الأخيرين دخلت بعض الشركات متعددة الجنسيات روسيا، ومعظمها أمريكي خالص أو يشارك به رأس مال أمريكي، موضحاً أن هذه الشركات هي المنظمات الدولية والتحالفات التي يقصدها الاتحاد الروسي في توسيع تطبيق العقوبات الجوية.

من جانبه، قال الدكتور محمد فراج أبو النور، الخبير في الشأن الروسي، أن الاتحاد الروسي لن يستجيب لتلك الطلبات المقدمة لتوسيع تطبيق العقوبات الجوابية على أمريكا، حتى لا تتوتر الأجواء بين أمريكا وروسيا قبل لقاء بوتين وترامب المُنتظر. 

وأضاف أبو النور، لـ"الوطن" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتعامل بمنتهى ضبط النفس ففيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، وأنه يريد تهدئة الأجواء وعدم التصعيد، موضحاً أن الاتحاد الروسي لا يمكنه اتخاذ مثل تلك القرارات دون العودة إلى الرئاسة، والتنسيق مع الكرملين.

 

 

 

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