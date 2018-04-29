تسجيل الدخول

الوطن

نائب رئيس الوزراء الكويتي يستقبل وفد مجلس الدولة برئاسة أبو العزم

منذ 50 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
نائب رئيس الوزراء الكويتي يستقبل وفد مجلس الدولة برئاسة أبو العزم

نائب رئيس الوزراء الكويتى يستقبل وفد مجلس الدولة

أقام نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، اليوم، حفل استقبال للمستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة المصري، والوفد المرافق له.

حضر الحفل رئيس محكمة التمييز الكويتية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ورئيس الفتوى والتشريع بدولة الكويت، ولفيف من رجال القضاء، بالإضافة إلى سفير مصر بالكويت.

وصرح المستشار محمد رسلان، أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن حفل الاستقبال جاء علي هامش عقد الملتقي العلمي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري، والذي يعقده الاتحاد بالكويت تحت رعاية وزير العدل الكويتي.

يذكر أن المستشار أحمد أبوالعزم يشارك في الملتقي على رأس وفدا قضائيا رفيع المستوى برئاسته، وعضوية المستشار بخيت إسماعيل رئيس محكمة القضاء الإدراي، والمستشار أحمد أبوالنجا رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار محمد حسام رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا.

أخبار متعلقة

أحمد أبو العزم: لدينا فرصة مثالية لتلاقي الشعوب لبناء ديموقراطية سليمة

أحمد أبو العزم: لدينا فرصة مثالية لتلاقي الشعوب لبناء ديموقراطية سليمة
أبو العزم: السيسي أشاد بمؤتمر "العربي للقضاء الإداري" عن الانتخابات

أبو العزم: السيسي أشاد بمؤتمر "العربي للقضاء الإداري" عن الانتخابات
أبو العزم: أنتظر عودة "إسماعيل" للاتفاق على تسوية قضايا بدلات الموظفين

أبو العزم: أنتظر عودة "إسماعيل" للاتفاق على تسوية قضايا بدلات الموظفين
أبو العزم: جار إعداد 20 لجنة انتخابية استعدادا لانتخابات الرئاسة

أبو العزم: جار إعداد 20 لجنة انتخابية استعدادا لانتخابات الرئاسة

التعليقات

أحدث الأخبار

بعد مقترحات برلمانية.. ماذا يعني تطبيق روسيا عقوبات جوابية على أمريكا؟

بعد مقترحات برلمانية.. ماذا يعني تطبيق روسيا عقوبات جوابية على أمريكا؟

وفد من "قضايا الدولة" يشارك في حفل تخرج طلاب حقوق القاهرة

وفد من "قضايا الدولة" يشارك في حفل تخرج طلاب حقوق القاهرة

عمرو أديب: "نص اللي بيتفرجوا عليا ميعرفوش حرب أكتوبر كانت سنة كام"

عمرو أديب: "نص اللي بيتفرجوا عليا ميعرفوش حرب أكتوبر كانت سنة كام"

جامعة دمنهور: طلابنا يتدربون بالمصانع والشركات لتأهيلهم لسوق العمل

جامعة دمنهور: طلابنا يتدربون بالمصانع والشركات لتأهيلهم لسوق العمل

نائب رئيس الوزراء الكويتي يستقبل وفد مجلس الدولة برئاسة أبو العزم

نائب رئيس الوزراء الكويتي يستقبل وفد مجلس الدولة برئاسة أبو العزم

اختيارات الوطن

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

الأكثر قراءة

عاجل