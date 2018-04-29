نائب رئيس الوزراء الكويتي يستقبل وفد مجلس الدولة برئاسة أبو العزم

أقام نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، اليوم، حفل استقبال للمستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة المصري، والوفد المرافق له.

حضر الحفل رئيس محكمة التمييز الكويتية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ورئيس الفتوى والتشريع بدولة الكويت، ولفيف من رجال القضاء، بالإضافة إلى سفير مصر بالكويت.

وصرح المستشار محمد رسلان، أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن حفل الاستقبال جاء علي هامش عقد الملتقي العلمي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري، والذي يعقده الاتحاد بالكويت تحت رعاية وزير العدل الكويتي.

يذكر أن المستشار أحمد أبوالعزم يشارك في الملتقي على رأس وفدا قضائيا رفيع المستوى برئاسته، وعضوية المستشار بخيت إسماعيل رئيس محكمة القضاء الإدراي، والمستشار أحمد أبوالنجا رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار محمد حسام رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا.