بالفيديو| الجندي عن السيول والأمطار: "الكوارث تحدث للمؤمن والكافر"

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن حي القاهرة الجديدة يعد من أرقى أحياء مصر، وأصبح سكانه حديث المحروسة، موضحًا: "كانوا نايمين ولقوا سيول بتهدم بيوت وأسقف، وده دليل على أن النعم تبدل في لحظة، ولا أحد يأمن للأقدار".

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" أن "الأرصاد قالت إن السيول ستحدث الأسبوع المقبل، وربنا يفعل ما يريد، سنجد ارتفاع في درجة الحرارة وسيول وأمطار، وهذه حكمة الله.. أمريكا يحدث لديها إعصار وحينها تكون مشلولة، تخيل أن شوية أمطار بتوقف أقوى دولة في العالم، يجب أن نأخذ بالنا أن هذا مكر أي تدبير الله في الخفاء"، لافتًا إلى أن الكوارث تحدث للمؤمن والكافر.