"صناعة الدواء": سحب الأدوية منتهية الصلاحية ضرورة لمنع إعادة تدويرها

قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن الأدوية منتهية الصلاحية تمثل خسارة على أصحاب الصيدليات، مؤكدًا أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية ضرورة لمنع إعادة تدويرها.

وأضاف "رستم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten" مع عمرو عبدالحميد، أنهم تفاءلوا بالقرار الوزاري المتعلق بسحب الأدوية المنتهية ولكنه لم ينفذ، موضحًا أن الشركات والموزعين أكدوا أنهم سحبوا الأدوية، ولكن الصيادلة نفوا ذلك.

وشدد على أنه لا أحد في مصر يعرف حجم الأدوية منتهية الصلاحية، مطالبا بعقد اجتماع يضم جميع الأطراف لبحث الأمر.