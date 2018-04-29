"الفلاحين" تُشيد بكلمة حفيدة شيخ مشايخ سيناء بالندوة التثقيفية

أشادت النقابة العامة للفلاحين، بكلمة سلوى الهرش، أمينة المرأة بالنقابة، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت النقابة في بيان لها أنهم استقبلوا كلمات ابنتهم سلوى الهرش، بكل فخر واعتزاز، حيث أشادت بدور النقابة العامة للفلاحين في الانتخابات الرئاسية ووقوفهم بجانب الدولة، كما أشادت بالقوات المسلحة ودورها في حماية الوطن.

وقالت سلوى الهرش، حفيدة شيخ مشايخ سيناء، خلال الندوة التثقيفية، إن إسرائيل طلبت من جدها سالم الهرش أن يعلن أن سيناء ليست مصرية، وأنهم سيضعون صورته على العملة، مشيرةً إلى أن جدها ذهب إلى المخابرات المصرية وأخبرهم، فكان ردهم: "جاريهم ياشيخ سالم"، مضيفة أن يوم عقد المؤتمر أعلن أمام الجميع "سيناء مصرية، وأهلها مصريين حتى النخاع"، وأنه تم تهريب جدها إلى الأردن بعد المؤتمر.