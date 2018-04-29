خالد الغندور: "الإنجليز متعصبين أكتر مننا بـ4000 مرة"

قال خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، إن غياب الجمهور عن مدرجات كرة القدم أثر سلبًا على مستويات الفرق المصرية، مضيفًا: "الكرة مبقاش لها طعم".

وأضاف خلال حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "إحنا بنحب نجلد نفسنا، وبنقول إننا متعصبين، رغم إن الإنجليز متعصبين أكتر مننا بـ 4 آلاف مرة، لو ليفربول وإيفرتون، لو حد لابس تيشرت أحمر مثلًا، المنافس ميتصورش جنبه".

وتابع أن الاتحاد الإنجليزي أقر منظومة صارمة لحماية الملاعب من الشغب، لافتًا إلى أن منظومة جديدة سيتم تطبيقها في الملاعب المصرية لحمايتها من الشغب والممارسات غير المقبولة.

فيما طالب حربي، كبير مشجعي النادي الأهلي، عدم تعيين حكام محليين لإدارة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك مرة أخرى.