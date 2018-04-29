تسجيل الدخول

الوطن

خالد الغندور: "الإنجليز متعصبين أكتر مننا بـ4000 مرة"

اليوم AM 04:52
كتب: شريف سليمان
خالد الغندور: "الإنجليز متعصبين أكتر مننا بـ4000 مرة"

الإعلامي خالد الغندور

قال خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، إن غياب الجمهور عن مدرجات كرة القدم أثر سلبًا على مستويات الفرق المصرية، مضيفًا: "الكرة مبقاش لها طعم".

وأضاف خلال حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "إحنا بنحب نجلد نفسنا، وبنقول إننا متعصبين، رغم إن الإنجليز متعصبين أكتر مننا بـ 4 آلاف مرة، لو ليفربول وإيفرتون، لو حد لابس تيشرت أحمر مثلًا، المنافس ميتصورش جنبه". 

وتابع أن الاتحاد الإنجليزي أقر منظومة صارمة لحماية الملاعب من الشغب، لافتًا إلى أن منظومة جديدة سيتم تطبيقها في الملاعب المصرية لحمايتها من الشغب والممارسات غير المقبولة.

فيما طالب حربي، كبير مشجعي النادي الأهلي، عدم تعيين حكام محليين لإدارة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك مرة أخرى.

أخبار متعلقة

خالد الغندور: مرتضى سيعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية

خالد الغندور: مرتضى سيعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية
خالد الغندور: "أنا ضد أي لاعب كرة القدم ينتمي للإخوان"

خالد الغندور: "أنا ضد أي لاعب كرة القدم ينتمي للإخوان"
خالد الغندور: ينسب إلى السيسي وصول مصر لكأس العالم بعد غياب 28 سنة

خالد الغندور: ينسب إلى السيسي وصول مصر لكأس العالم بعد غياب 28 سنة
خالد الغندور لحسام حسن: "إنت اتغلبت 6 من الأهلي".. وإعلامي: "بلاش دي"

خالد الغندور لحسام حسن: "إنت اتغلبت 6 من الأهلي".. وإعلامي: "بلاش دي"
"راديو النيل" ينذر خالد الغندور بسبب مجدي عبدالغني

"راديو النيل" ينذر خالد الغندور بسبب مجدي عبدالغني
خالد الغندور لـ"الوطن": تصريحات ترامب "بلطجة سياسية"

خالد الغندور لـ"الوطن": تصريحات ترامب "بلطجة سياسية"
خالد الغندور لـ"الوطن": لم أتحدث عن شوبير.. وغير منطقي محاسبتي بمفردي

خالد الغندور لـ"الوطن": لم أتحدث عن شوبير.. وغير منطقي محاسبتي بمفردي

التعليقات

أحدث الأخبار

بالفيديو| أطباء يتجاهلون علاج مريض لمشاهدة مباراة لـ"صلاح" بكفر الدوار

بالفيديو| أطباء يتجاهلون علاج مريض لمشاهدة مباراة لـ"صلاح" بكفر الدوار

بالفيديو| مواطن يروي تفاصيل سرقة "تحويشة عمره"

بالفيديو| مواطن يروي تفاصيل سرقة "تحويشة عمره"

"الأرصاد" تناشد المواطنين استخدام "شمسيات" لارتفاع درجات الحرارة

"الأرصاد" تناشد المواطنين استخدام "شمسيات" لارتفاع درجات الحرارة

متصلة تستغيث بالشرطة على الهواء من تاجر مخدرات: "جري ورايا بالسكينة"

متصلة تستغيث بالشرطة على الهواء من تاجر مخدرات: "جري ورايا بالسكينة"

بالفيديو| القرموطي للسيسي: "خد فرقة النور والأمل معاك في سفرياتك"

بالفيديو| القرموطي للسيسي: "خد فرقة النور والأمل معاك في سفرياتك"

اختيارات الوطن

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

الأكثر قراءة

عاجل