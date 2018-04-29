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الوطن

"الأرصاد": طقس حار على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

منذ 23 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"الأرصاد": طقس حار على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

طقس اليوم

يتوقع خبراء الأرصاد، ارتفاعًا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا. 

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا متكاثرة غربًا يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها جنوبها غربية معتدلة تنشط غربًا مثيرة للرمال والأتربة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ35 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 21 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

 

 

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