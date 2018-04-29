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الوطن

"رجال أعمال إسكندرية" تبحث سبل التعاون المشترك مع سفير الأرجنتين

منذ 51 دقيقة
كتب: أيمن صالح
"رجال أعمال إسكندرية" تبحث سبل التعاون المشترك مع سفير الأرجنتين

جانب من لقاء رجال اعمال الاسكندرية بالسفير الارجنتيني

استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية، سفير الأرجنتين إدواردو ڤاريلا وفريق عمل القسم التجاري للسفارة للتعريف بأنشطة الجمعية وعرض تطورات الاقتصاد الأرجنتيني، وسبل التعاون الممكنة بين البلدين من خلال اتفاقية الميركسور وفوائدها التي تقدمها لمجال التبادل التجاري بين البلدين.

وتطرق اللقاء مع سفير الأرجنتين سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار التي توفرها الأرجنتين، وآليات الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين البلدين، فيما شارك في لقاء السفير الأرجنتيني عدد من رؤساء اللجان النوعية، وأعضاء الجمعية.

من ناحية أخرى، التقى المهندس هشام أبوالعلا نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفد شركة "أورنج"، لعرض أهداف التنمية المستدامة التي تنتهجها أورانج  لـ2030، فيما اتفق الطرفان في نهاية اللقاء على عدة محاور للتعاون المشترك بين الجمعية والشركة، وهي عبارة عن مبادرات في مجالات الصحة والتوعية البيئة، فيما أعلنت الجمعية عن عضوية الشركة بالجمعية كعضو جديد.

وشارك في لقاء وفد شركة "أورانج" أدهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية، والدكتورة أمنية حساب رئيس لجنة الصحة بالجمعية، والمهندس أشرف نصير رئيس لجنة الطاقة والبيئة، وممثلي شركات شبكة المواطنة بالإسكندرية، وشريف عيسى مدير إدارة التنمية المستدامة بـ"أورانج"، وعبدالله رجابي المسؤول عن قطاع المشروعات البيئة.

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