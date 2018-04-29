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الوطن

رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر: رفع حالة الطوارئ تحسبا للتقلبات الجوية

منذ 35 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر: رفع حالة الطوارئ تحسبا للتقلبات الجوية

ميناء سفاجا صورة أرشيفية

أكد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن هناك مركز عمليات بالهيئة رئيسي يتابع حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى تحسبا لحدوث تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة، موضحا أن حركة الملاحة منتظمة بجميع الموانئ التابعة للبحر الأحمر.

وقال "أبوسنة"، لـ"الوطن"، إن الحركة الملاحية منتظمة بشكل طبيعي، موضحا أن الهيئة تتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية يوميا.

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