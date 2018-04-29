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الوطن

بالصور| سقوط "ميني باص" من أعلى محور 26 يوليو.. وإصابة سائقه بكسور

منذ 42 دقيقة
كتب: محمود الجارحي
بالصور| سقوط "ميني باص" من أعلى محور 26 يوليو.. وإصابة سائقه بكسور

الميني باص عقب انقلابه من أعلى المحور

أصيب سائق "ميني باص" بكسور وجروح إثر سقوط السيارة من أعلى محور 26 يوليو، حيث كان يسير دون وجود ركاب معه. 

بدأت أحداث الواقعة بتلقي غرفة النجدة بلاغا بسقوط "ميني باص" من أعلى محور صفط اللبن بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين من التحريات أنه أثناء سير "ميني باص" 26 راكبا، فارغ من الركاب، أعلى محور 26 يوليو اختلت عجلة القيادة بيد قائده، ما أدى إلى اصطدامه بالسور والإطاحة بالحاجز والسقوط من أعلى المحور على كشك أسفله. 

وأسفر الحادث عن إصابة السائق بكسور وجروح، ونقل إلى المستشفى.

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