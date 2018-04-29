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الوطن

بالصور| أمن الجيزة يشن حملة لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية في الهرم

منذ 14 دقيقة
كتب: محمود الجارحي
بالصور| أمن الجيزة يشن حملة لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية في الهرم

جانب من الحملة

شنت مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية، في الهرم.

وقال اللواء مصطفى عصام حكمدار الجيزة، إن الحملة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، وأنه سيتم تعين خدمات أمنية، لمتابعة الحالة الأمنية في المنطقة، لضمان عدم رجوع تلك المخالفات مرة أخرى.

وأضاف عصام، في تصريحات صحفية، أن الحملة مستمرة ليس فقط في المنطقة الأثرية وإنما في كل المحافظة؛ لإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور، وضبط الهاربين من أحكام قضائية لإعادة السيطرة الأمنية مرة أخرى في الشارع المصري.

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