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الوطن

عماد جاد: التصالح مع الجماعات الإرهابية يعني هدم الدولة ومؤسساتها

منذ 34 دقيقة
كتب: عزة عطية
عماد جاد: التصالح مع الجماعات الإرهابية يعني هدم الدولة ومؤسساتها

عماد جاد

قال عماد جاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الأفكار التي يطلقها كمال الهلباوي القيادي الإخواني السابق، حول مبادرة المصالحة المجتمعية مع من لم يثبت تورطه في العنف غريبة وشاذة وتأتي في توقيت غير مناسب على الإطلاق بمعنى أنه يتحدث عن الدولة المصرية وكأنها جماعة، وكأن هناك جماعتين مختلفين سويا فيحتكموا لمجلس حكماء للتصالح، ولكنه لا يطبق على الدولة.

وأضاف جاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «صباح دريم»، الهلباوي يحاول أن يختذل الدولة في صورة جماعة كون التعود في الجماعة الإرهابية على الصلح بين فتح وحماس، وليس لديهم أي فهم عن مفهوم الدولة، بأنها لا تتصالح مع أفراد ولا جماعات ولا تتسامح مع من يرفع السلاح في وجهها.

وأكد أن التصالح مع مجلس الحكماء في إيران والدول الدينية، وكلمات الهلباوي تعني هدوم الدولة المصرية ومؤسساتها، والوقوف خلف مؤسسات تحمل السلاح.

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