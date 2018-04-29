تسجيل الدخول

الوطن

القاهرة تستضيف الملتقى الرابع للمسئولية المجتمعية بمصر الاثنين المقبل

منذ 39 دقيقة
كتب: أيمن صالح
القاهرة تستضيف الملتقى الرابع للمسئولية المجتمعية بمصر الاثنين المقبل

هالة السعيد وزيرة التخطيط

ينعقد الملتقي السنوي للمسئولية المجتمعية في مصر يومي 7 و8 مايو المقبل، ليمنح الفرصة لكل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لعرض خطط التنمية ومناقشة أهم القضايا المطروحة ذات العلاقة بالمسئولية المجتمعية واستدامة التنمية.

يترأس الجلسة الأولى من الملتقى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك لإدارة حوار جاد وفعال مع الحكومة لمعرفة خطة مصر 2030 ما لها و ما عليها؟، وسبل إحداث تنمية بالمحافظات ما تم إنجازه؟ والرؤية المستقبلية لها، حياة المواطن بين ضمان حياة كريمة و تحسين معدل الانتاجية، خلق رؤية عمل مشتركة بين الوزارات المعنية لضمان تحقيق تنمية مستدامة و ذلك بحضور ممثلي الحكومة: الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط و المتابعة والإصلاح الاداري و الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة واللواء ابو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية.

كما تناقش الجلسة الثانية الثانية التي يديرها أحمد مشهور، الشريك التنفيذي للشركة المصرية للاستشارات والتجارة -(اكترا)، سبل تحفيز القطاع الخاص، دور الاتحادات ومؤسسات مجتمع الأعمال في دعم خطط الدولة، مسئولية شركات القطاع الخاص تجاه المجتمع، اليات تحقيق تكامل بين الأهداف الربحية للشركة وأهدافها التنموية، كيفية عمل الوقف الخيري، و دور التدريب الفني والتعليم التقني في تنمية المجتمع.

ولأول مرة، يتم اطلاق مبادرة لدعم و تنمية المدن الصناعية من خلال انشطة المسئولية المجتمعية، وذلك خلال الجلسة الثالثة من الملتقي، والتي يديرها المهندس أسامة عثمان، العضو المنتدب لشركة التنمية الصناعية.

وسيناقش الملتقي كيفية تغير الصورة الذهنية للعمل التنموي في مصر لزيادة الدعم من منظمات المجتمع الدولي في جلسته الرابعة، والتي تديرها الدكتورة راندا رزق عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع برئاسة الجمهورية.

يتناول اليوم الثاني من الملتقي محركات تحقيق تنمية مستدامة مثل استرتيجيات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ودورها في تحقيق تنمية مستدامة.

وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع المصرفي في دعم خطط التنمية المستدامة و يترأس الجلسة الاستاذ محمود جبريل، العضو المنتدب لشركة اموال للاستثمارات المالية.

وتلقي الجلسة الأخيرة الضوء على كيفية تحقيق نمو احتوائي مستدام عن طريق دمج المرأة وذوي الإعاقة في سوق العمل.

 

أخبار متعلقة

اجتماع ثلاثى بين "الصناعة" و"المالية" و"النقل" لتنفيذ شبكة تسيير التجارة

اجتماع ثلاثى بين "الصناعة" و"المالية" و"النقل" لتنفيذ شبكة تسيير التجارة
وزيرة التعاون تختتم زيارتها إلى تونس باتفاق تعاون في "الصناعة" و"التجارة"

وزيرة التعاون تختتم زيارتها إلى تونس باتفاق تعاون في "الصناعة" و"التجارة"
"التجارة" و"الإنتاج الحربي" يشهدان توقيع 3 بروتوكولات لتطوير الصناعة

"التجارة" و"الإنتاج الحربي" يشهدان توقيع 3 بروتوكولات لتطوير الصناعة
الحكومة: موازنة موحدة لـ"التجارة" و"الصناعة" وقطاعي التجارة الخارجية

الحكومة: موازنة موحدة لـ"التجارة" و"الصناعة" وقطاعي التجارة الخارجية

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

ضبط معمل تحاليل يستخدم كيماويات ومستلزمات منتهية الصلاحية بالشرقية

ضبط 1647 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 1647 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالقليوبية

"المؤتمر": السيسي نجح في إقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى

"المؤتمر": السيسي نجح في إقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى

توفير 12 ألف لتر سولار احتياطي للمخابز والإسعاف والنجدة في بورسعيد

توفير 12 ألف لتر سولار احتياطي للمخابز والإسعاف والنجدة في بورسعيد

بالصور| وكيل "تعليم الغربية" يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسى الثاني

بالصور| وكيل "تعليم الغربية" يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسى الثاني

اختيارات الوطن

محمد أبوضيف يكتب: سنوات التجربة

محمد أبوضيف يكتب: سنوات التجربة

«ترامب» يتجاهل «ميلانيا» فى عيد ميلادها الـ48

«ترامب» يتجاهل «ميلانيا» فى عيد ميلادها الـ48

جهاد الطويل تكتب: شاركنى القلم

جهاد الطويل تكتب: شاركنى القلم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

زوار بمولد «السيدة عائشة» لا يعرفون صاحبة المقام

زوار بمولد «السيدة عائشة» لا يعرفون صاحبة المقام

الأكثر قراءة

عاجل