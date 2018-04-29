جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ700 ألف جنيه

أحبطت الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة حسن السيد، محاولة تهريب جمركي لكمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

واشتبه طاهر خفاجي مأمور الجمرك في سائق مصري قادم من الإمارات في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط شركة طيران النيل رحلة رقم 172 العين، وتلاحظ قصر المدة بين السفر والعودة التي بلغت نحو 4 أيام فقط.

وقررت أميرة عطية نائب مدير الجمرك، تكليف إسام دياب مأمور الجمرك تحت إشراف سمير فهمي مشرف الصالة، بلتفتيش حقيبة الراكب وتفتيشه ذاتيا، وبتفتيش حقائب الراكب لم يتم العثور على شيء وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود "51 هاتف محمول ماركة IPHONE-8 PLUS و IPHONE-7" مخفاة داخل ملابسه، تقدر قيمتها بنحو 700 ألف جنيه.

وقرر الدكتور خالد الجمال مدير عام جمارك مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وحرر محضر ضبط جمركي رقم 21 لسنة 2018.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهرب الجمركي.