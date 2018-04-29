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الوطن

"سوريا الديمقراطية" تتهم الحكومة السورية بعرقلة مكافحة الإرهاب

منذ 31 دقيقة
كتب: وكالات
"سوريا الديمقراطية" تتهم الحكومة السورية بعرقلة مكافحة الإرهاب

سوريا الديمقراطية

اتهم بيان صادر عن قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية الحكومة السورية بعرقلة محاربة الإرهاب، حد زعمها في البيان الذي وصل "الوطن".

وجاء في البيان: "في الوقت الذي بدأت قواتنا قوات سوريا الديمقراطية تحضيراتها لاستكمال حملة عاصفة الجزيرة لتحرير ما تبقى من مناطق في الجزيرة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وتأمين الحدود الشرقية لسوريا، بدأ جيش النظام السوري وميليشياته باستهداف قواتنا في ريف ديرالزور بمحاذاة نهر الفرات بغية عرقلة انطلاق حملتنا ضد الإرهاب".

وأضاف البيان: "منذ ساعات مساء أمس وحتى لحظة كتابة هذا البيان، تشن قوات النظام السوري وميليشياته وحلفاءه باستهداف تمركز قواتنا في خطوط التماس، وتحاول التقدم باتجاه القرى المحررة أصلا، فيما تقوم قواتنا بالرد على مصادر النيران للدفاع عن النفس".

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