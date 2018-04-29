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الوطن

"المؤتمر": السيسي نجح في إقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى

منذ 17 دقيقة
كتب: محمد حامد
"المؤتمر": السيسي نجح في إقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى

الربان عمر صميدة - رئيس حزب المؤتمر

أشاد حزب المؤتمر ‏بالقضايا المهمة التي جاءت في الخطاب التاريخي الشامل الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال، مؤكدا ضرورة أن يكون هذا الخطاب منهاج عمل لجميع مؤسسات الدولة.

وقال حزب المؤتمر في بيان له أصدره اليوم برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، أن الرئيس السيسي أعطى عمال مصر الشرفاء حقوقهم الكاملة عندما أعلى من قيمة العمل والعمال معلنا تأييده التام لتأكيد الرئيس السيسي في خطابه بأن مهمته الأساسية على مدار السنوات الأربع الماضية، كانت هي تثبيت أركان الدولة وتعزيز تماسك مؤسساتها، واستعادة الاستقرار الضروري لمواصلة التقدم.

وأكد حزب المؤتمر في بيانه، أن الرئيس السيسي نجح فعلا في تثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار لمصر وشعبها، وكما أكد في خطابه نحو البناء للمستقبل ووضع أسس الانطلاق، فلا حل لمشكلاتنا إلا من خلال المواجهة الواقعية لها، ولم يكن ممكنا أن نستمر في الحلول الوقتية، والمسكنات العابرة، تاركين المشكلات تزيد وتتعقد.

وأكد حزب المؤتمر أن الرئيس السيسي نجح في إقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام في العالم يستطع أن ينتهج الأسلوب العلمي والعملي الذي انتهجه النظام المصري.

 

 

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