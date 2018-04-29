تسجيل الدخول

الوطن

نائب أردني: الإرهاب آفة العصر والظلم يولد العنف

منذ 23 دقيقة
كتب: هبة أمين
نائب أردني: الإرهاب آفة العصر والظلم يولد العنف

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

أكد رائد الخزعلة، عضو البرلمان الأردني، أن الإرهاب هو آفة هذا العصر، وأصبح ظاهرة يستوجب على الجميع التنسيق المستمر لمحاربتها.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم المنعقدة بمقر مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس الجمعية، حول "مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية".

وأكد الخزعة، أن الإرهاب هو فكر وعمل يؤلم الجميع ومن لم يتأذ اليوم سيتأذى غدًا، ويجب الوقوف يدا بيد لمحاربة تلك الآفة التي قد تنهى عالمنا بشكل لا يحمد عقباه.

وأشار إلى أن العديد من الدول لم تقم بواجبها الحقيقي لمساعدة بعضها البعض لمحاربة الفكر المتطرف، مضيفًا: هناك دول أنابت عن العالم أجمع للدفاع عن العالم في مكافحة الإرهاب.

وأبدى استياءه من أن العالم أصبح في عام 2018 ومازال هناك وجود احتلال لبعض الدول، مؤكدًا أن الظلم لا يولد إلا إرهاب وعنف ويجب رفع الظلم في كافة أنحاء العالم لنعيش بسلام.

أخبار متعلقة

"نصر": البيئة مناسبة في مصر لاستقبال استثمارات من أنحاء العالم كافة

"نصر": البيئة مناسبة في مصر لاستقبال استثمارات من أنحاء العالم كافة
بث مباشر| احتفالات عيد الميلاد بجميع أنحاء العالم

بث مباشر| احتفالات عيد الميلاد بجميع أنحاء العالم
75 طبيب سرطان من جميع أنحاء العالم يشاركون في حفل "زامفير" بالقاهرة

75 طبيب سرطان من جميع أنحاء العالم يشاركون في حفل "زامفير" بالقاهرة
وزير الخارجية الفرنسي يطالب بمنع السلاح الكيماوي في كل أنحاء العالم

وزير الخارجية الفرنسي يطالب بمنع السلاح الكيماوي في كل أنحاء العالم
عاجل| ترامب: عندما ينمو الاقتصاد الأمريكي ينمو في أنحاء العالم كافة

عاجل| ترامب: عندما ينمو الاقتصاد الأمريكي ينمو في أنحاء العالم كافة
بالفيديو| القمر الأزرق الدموي في جميع أنحاء العالم

بالفيديو| القمر الأزرق الدموي في جميع أنحاء العالم
"فيس بوك" وإنستجرام" يتوقفان عن العمل في غالبية أنحاء العالم

"فيس بوك" وإنستجرام" يتوقفان عن العمل في غالبية أنحاء العالم
8 مارس.. انطلاق مهرجان "دي كاف" بـ50 فعالية من مختلف أنحاء العالم

8 مارس.. انطلاق مهرجان "دي كاف" بـ50 فعالية من مختلف أنحاء العالم

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

ضبط معمل تحاليل يستخدم كيماويات ومستلزمات منتهية الصلاحية بالشرقية

ضبط 1647 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 1647 مخالفة مرورية في حملة أمنية بالقليوبية

"المؤتمر": السيسي نجح في إقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى

"المؤتمر": السيسي نجح في إقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى

توفير 12 ألف لتر سولار احتياطي للمخابز والإسعاف والنجدة في بورسعيد

توفير 12 ألف لتر سولار احتياطي للمخابز والإسعاف والنجدة في بورسعيد

بالصور| وكيل "تعليم الغربية" يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسى الثاني

بالصور| وكيل "تعليم الغربية" يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسى الثاني

اختيارات الوطن

محمد أبوضيف يكتب: سنوات التجربة

محمد أبوضيف يكتب: سنوات التجربة

«ترامب» يتجاهل «ميلانيا» فى عيد ميلادها الـ48

«ترامب» يتجاهل «ميلانيا» فى عيد ميلادها الـ48

جهاد الطويل تكتب: شاركنى القلم

جهاد الطويل تكتب: شاركنى القلم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

زوار بمولد «السيدة عائشة» لا يعرفون صاحبة المقام

زوار بمولد «السيدة عائشة» لا يعرفون صاحبة المقام

الأكثر قراءة

عاجل