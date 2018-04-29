نائب أردني: الإرهاب آفة العصر والظلم يولد العنف

أكد رائد الخزعلة، عضو البرلمان الأردني، أن الإرهاب هو آفة هذا العصر، وأصبح ظاهرة يستوجب على الجميع التنسيق المستمر لمحاربتها.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم المنعقدة بمقر مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس الجمعية، حول "مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية".

وأكد الخزعة، أن الإرهاب هو فكر وعمل يؤلم الجميع ومن لم يتأذ اليوم سيتأذى غدًا، ويجب الوقوف يدا بيد لمحاربة تلك الآفة التي قد تنهى عالمنا بشكل لا يحمد عقباه.

وأشار إلى أن العديد من الدول لم تقم بواجبها الحقيقي لمساعدة بعضها البعض لمحاربة الفكر المتطرف، مضيفًا: هناك دول أنابت عن العالم أجمع للدفاع عن العالم في مكافحة الإرهاب.

وأبدى استياءه من أن العالم أصبح في عام 2018 ومازال هناك وجود احتلال لبعض الدول، مؤكدًا أن الظلم لا يولد إلا إرهاب وعنف ويجب رفع الظلم في كافة أنحاء العالم لنعيش بسلام.