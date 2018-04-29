استمرار المشاركة في المسابقة الأدبية للقوات المسلحة حتى 30 مايو المقبل

قررت القوات المسلحة، الاستمرار في تلقي الأعمال المشاركة في المسابقة الأدبية في القصة القصيرة التي تنظمها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تزامنا مع احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الـ36 لعيد تحرير سيناء تحت عنوان "بطولة على أرض سيناء"، وذلك حتى 30 مايو المقبل حرصا من القوات المسلحة على الاهتمام بالمواهب الإبداعية والفنية للشباب.

وقالت في بيان لها ترسل الأعمال باليد أو بالبريد من ثلاث نسخ على العنوان التالي شارع العروبة - مصر الجديدة - القاهرة11.

ويشترط في الأعمال المقدمة الالتزام بقواعد الذوق العام والقيم والتقاليد المصرية ومراعاة البناء وسلامة اللغة العربية والالتزام بقواعد اللغة في صياغة القصة القصيرة، ولا تزيد عن 5000 كلمة بالنسبة للقصة وأن تستوحي التجربة من موضوع المسابقة المعلن عنها على ألا يكون العمل الفني قد نال جائزة داخليا أو خارجيا وأن يكون المتقدم هو صاحب العمل ليس منقولا عن الآخرين.