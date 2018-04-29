حملة لإزالة الكتل الخرسانية و"البراميل" بحي شرق بالإسكندرية

شنت إدارة إشغال الطريق بحي شرق في الإسكندرية، برئاسة اللواء وحيد رضوان، رئيس الحي، حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات والباعة الجائلين، التي تشغل الطريق العام بنطاق الحي، في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق المارة والمواطنين.

وأسفت الحملة عن إزالة الحدايد، والكتل الخرسانية، والكاوتش التالف، والبراميل الحديدية، بشارع عصام حلمي المصري، وشارع آدمون فرمون منطقة سموحة، حيث رفعت جميع التعديات على حرم الطريق العام ومازالت الحملات مستمره على مدار اليوم.