"تحسين الحياة" بـ"برلمانات المتوسط" تشيد بدور مصر في مواجهة التحديات

أشاد محمد الحيوتي، رئيس لجنة تحسين نوعية الحياة بالجمعية البرلمانية بالاتحاد من أجل المتوسط بدور مصر في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في تحقيق مشروعات إقليمية في الفضاء المتوسطي، وإرساء ثقاقة الشعوب لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية.

جاء ذلك، خلال انعقاد الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم، وقدم الحيوتي، نبذة مختصرة خلال كلمته عن حصيلة أعمال اللجنة، واجتماعاتها السابقة بالرباط بالمغرب، وكذلك بالقاهرة في مصر، مؤكدًا أن اللجنة تهدف لترسيخ الحوار بين الثقافات لمحاربة التطرف، بمشاركة معظم أعضاء الجمعية.

وأشار إلى أن الاجتماعات شهدت مداخلات حول تبادل الخبرات والتجارب بين بلدان البحر المتوسط في احترام الأقلية الدينية والتسامح ومكافحة الإرهاب، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء باللجنة.

وأوضح الحيوتي، أنه تم المصادقة على ثماني توصيات لتأكيد أهمية الحوار الدائم لأجل مواجهة التحديات بالمنطقة، والتضامن من أجل النهوض بسياسة الجوار الأوروبي، باستغلال كل الوسائل المتاحة للتعاون بين كل البلدان لمحاربة الإرهاب.