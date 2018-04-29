تسجيل الدخول

الوطن

"الصناعة" تنهي التحقيق في واردات حديد التسليح المصدرة من الصين وتركيا

منذ 35 دقيقة
كتب: محمد مجدي
"الصناعة" تنهي التحقيق في واردات حديد التسليح المصدرة من الصين وتركيا

المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، الإعلان رقم 5 من قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بشأن إنهاء التحقيقات ضد الواردات المدعومة من صنف حديد التسليح "قضبان وعيدان ولفائف"، ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا.

كانت شكوى وردت إلى الوزارة بشأن ورود حديد التسليح بأسعار مدعومة وتسبب ضررا ماديا للصناعة المحلية، لتفحص سلطة التحقيق دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوي المقدمة.

ولفتت "الصناعة"، إلى إخطار حكومات الدول المعنية بقبول الشكوى، وتوجيه الدعوة لهم لعقد مشاورات بهدف التوصل لحل مرضي للطرفين، وذلك خلال عام 2016، ليتم عقد لقائين في نوفمبر قبل الماضي، وأسفرت عن عدم التوصل لحل يقبله الطرفان.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى مناقشة التقرير النهائي الذي أعدته سلطة التحقيق، وانتهي بالتوصية بإنهاء تحقيق مكافحة الدعم ضد الواردات من هذا الصنف لوجود أسباب أخرى للضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، وانتهت اللجنة إلى مشاطرة القطاع فيما انتهى إليه من توصيات، وجرى عرض توصياتها على وزير التجارة والصناعة، والذي وافق على ما انتهت إليه تلك التوصية.

وتوصلت التحقيقات، حسب الإعلان إلى أن الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا ترد بأسعار مدعومة.

وأشارت إلى أن هناك ضرر مادي تزامن مع الوردات المدعومة إلا أن هناك أسباب أخرى للضرر لا يمكن إغفالها وهي الواردات الأخرى والواردات المغرقة من كل من الصين وتركيا وأوكرانيا، والتي جرى فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات تلك الدول بموجب قرار وزاري.

أخبار متعلقة

عاجل| الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل مرتبات رئيس الوزراء والوزراء

عاجل| الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل مرتبات رئيس الوزراء والوزراء
الجريدة الرسمية تنشر قرار البرلمان التركي حول مقترح قانون الانتخابات

الجريدة الرسمية تنشر قرار البرلمان التركي حول مقترح قانون الانتخابات
الجريدة الرسمية: تشكيل لجنة لوضع معايير غير القادرين بقانون التأمين

الجريدة الرسمية: تشكيل لجنة لوضع معايير غير القادرين بقانون التأمين
الجريدة الرسمية: مدة عمل الجمعيات التعاونية تبدأ من وقت نشر العقود

الجريدة الرسمية: مدة عمل الجمعيات التعاونية تبدأ من وقت نشر العقود
الجريدة الرسمية تنشر قرار إحالة عدد من الجرائم لـ"أمن الدولة طوارئ"

الجريدة الرسمية تنشر قرار إحالة عدد من الجرائم لـ"أمن الدولة طوارئ"

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

أمسية لمناقش "نبض مهرة" واحتفالات بيوم اليتيم بـ"ثقافة المنيا"

أمسية لمناقش "نبض مهرة" واحتفالات بيوم اليتيم بـ"ثقافة المنيا"

تأجيل افتتاح نادي "إيروسبورت" الرياضي للإسبوع المقبل

تأجيل افتتاح نادي "إيروسبورت" الرياضي للإسبوع المقبل

مستشار ملف الشهداء: نقدم الدعم لـ1000 أسرة و7 آلاف مصاب

مستشار ملف الشهداء: نقدم الدعم لـ1000 أسرة و7 آلاف مصاب

جامعة الزقازيق توقع بروتوكول تعاون مع وفد شركة "ام كيه سي ال" العربية

وزير خارجية فرنسا ينقل تحيات ماكرون لـ"السيسي" ويشيد بدور مصر بالمنطقة

وزير خارجية فرنسا ينقل تحيات ماكرون لـ"السيسي" ويشيد بدور مصر بالمنطقة

اختيارات الوطن

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

الأكثر قراءة

عاجل