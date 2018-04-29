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الوطن

ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها في 3 صيدليات بأبو حماد

منذ 32 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها في 3 صيدليات بأبو حماد

ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها في 3 صيدليات بأبو حماد

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها في 3 صيدليات بأبو حماد.

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتور محمد عبدالحي وفريق مكون من الدكتورة نها السيد عبد الحميد والدكتورة يسرا محمد علي شنت حملة لمداهمة المنشآت الدوائية بمركز ومدينة أبو حماد.

وتابع: تم المرور على 3 صيدليات بقرية بحطيط وقرية الحلميه وتم ضبط عدد 1260 قرص أدوية جنسية مجهولة المصدر غير مصرح بتدوالها وعدد 600 قرص ميزوتاك أدوية خاصة بالمستشفيات غير مسموح بتدوالها في الصيدليات و35 علبة أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع وعدد 3 علب لبن أطفال بيوميل خاص بوزارة الصحة وغير مسموح ببيعها بالصيدليات و40 علبة أنسولين 100 وحده خاص بوزارة الصحة غير مسموح بتداولها في الصيدليات و4 علب هيومان البيومين بدون فواتير صدر به منشور غش تجاري وعدد ٢٦260 قرص ترامادول أدوية مخدرات 225 مجم بدون فواتير مجهولة المصدر غير مسموح بتداوله.

 

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