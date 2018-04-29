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الوطن

"التجمع" ينظم سلسلة ندوات لإعداد كوادر لخوض الانتخابات المحلية

منذ 15 دقيقة
كتب: علاء الجعودي
"التجمع" ينظم سلسلة ندوات لإعداد كوادر لخوض الانتخابات المحلية

عمرو عزت

ينظم اتحاد شباب حزب التجمع سلسلة ندوات حول الانتخابات المحلية المقبلة وإعداد كوادر لخوض الانتخابات.

وقال عمرو عزت، أمين شباب حزب التجمع، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الاتحاد يتمنى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وحسم أي خلاف حوله لسرعة إجراء الانتخابات، لافتًا إلى أن عدم صدور القانون حتى الآن يُمثل عقبة أمام الأحزاب السياسية لعدم معرفتها طبيعة النظام الانتخابي الذي سيجرى عليه الانتخابات.

وأضاف عزت أنه يتمنى أن تشهد الحياة السياسية تقدم وحراك يساهم في تقليل معاناة المواطنين وتنمية مصر في كافة المجالات.

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