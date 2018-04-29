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الوطن

مدير أمن الإسماعيلية يترأس حملة موسعة لإزالة الإشغالات بنطاق حي ثاني

منذ 23 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
مدير أمن الإسماعيلية يترأس حملة موسعة لإزالة الإشغالات بنطاق حي ثاني

مدير أمن الإسماعيلية يترأس حملة موسعة لإزالة الاشغالات بنطاق حي ثاني.

ترأس اللواء محمد حسين شحاتة، مدير أمن الإسماعيلية، حملة أمنية موسعة، استهدفت رفع وإزالة المخالفات والإشغالات بطريق العشريني وشارع شبين الكوم.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ القرار رقم 187، بغلق مخبز الكائن بحي السلام دائرة قسم ثاني، وتنفيذ القرار رقم 93 بغلق ورشة سمكرة الكائنة بحي السلام دائرة القسم، وتنفيذ القرار رقم 6 بإزالة غرفة داخل أسوار بناحية حي السلام دائرة القسم.

كما جرى رفع 105 حالة اشغال طريق بمعرفة الحي، وجرى رفع فروشات واستندات ولافتات وإعلانات، وتم التحفظ عليها بمعرفة الحي.

وجرى تحرير محضر 15 أشغال طريق، ومحضرين بيئة، و13 محضرًا نشاط بدون ترخيص.

 

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