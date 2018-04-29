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الوطن

3 قتلى في تحطم طائرة شحن عسكرية في جنوب ليبيا

منذ 13 دقيقة
كتب: أ ف ب
3 قتلى في تحطم طائرة شحن عسكرية في جنوب ليبيا

صورة أرشيفية

قتل قائد طائرة ومساعدان له أمس، في تحطم طائرة شحن عسكرية تستخدم لتموين حقل نفطي في جنوب ليبيا، بحسب ما أعلن مصدر عسكري.

وقال مصدر عسكري طلب عدم ذكر أسمه لـ"فرانس برس" إن الطائرة "تحطمت عند إقلاعها من حقل الشرارة قرب أوباري جنوب البلاد".

وأوضح المصدر أن الطائرة كانت وصلت من طرابلس لإحضار "التموين الاعتيادي لموظفي الحقل النفطي"، وكانت تغادر من دون حمولة.

وأضاف المصدر أنه "نتج عن ذلك وفاة قائد الطائرة واثنين من مساعديه، فيما نجا أحد أفراد الطاقم رغم أصابته أصابات بالغة".

ولم تتضح بعد أسباب تحطم الطائرة، في أحد أكبر الحقول النفطية في جنوب ليبيا.

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