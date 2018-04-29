"ورحل الرحال" لإحياء ذكرى رحيل المخرج سامح فتحي بقصر ثقافة بورسعيد

ينظم قصر ثقافة بورسعيد، احتفالية وفاء، الخميس المقبل، بعنوان "ورحل الرحال"، لإحياء ذكرى رحيل المخرج سامح فتحي الذي لاقته المنية منذ أكثر من شهرين وهو على خشبة المسرح بالمنيا أثناء متابعة اللمسات الأخيرة لعرضه الجديد "أصل وعفريت" عن عمر يناهز 48 عامًا.

ووجهت هالة الجباس، مدير قصر ثقافة بورسعيد، دعوة لكل محبي الراحل الرائع سامح فتحي من كل محافظات مصر بالحضور والمشاركة في الاحتفالية، مؤكدة أنها ليلة في حب سامح فتحي وتكريمًا ووفاءًا لروحه الطاهرة التي امتعتنا طوال فترة عمله بالمسرح.

وأكدت الجباس أن الاحتفالية من تأليف وأشعار أحمد شلبي، وسينموغرافية أسامة مسلم، وموسيقى وألحان عبد الرحمن فرغلي، ولحن البينال لأحمد العجمي، وفكرة وإخراج لمحمد العشري.