"الري": لا علاقة لـ"سد النهضة" بتقليص مساحات زراعة الأرز

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنه لا علاقة بين تقليص مساحات الأرز المقرر زراعتها هذا العام، بملء سد النهضة، حيث إنه لم يتم بعد.

وأكدت فى بيان لها، أن تقليص مساحات الأرز وتحديد مناطق لزراعته، يهدف إلى عدم إهدار المياه وترشيد الاستهلاك.

وكان القرار الصادر من الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، حدد المساحات المخصصة لزراعة الأرز فى الموسم الحالى بـ724 ألفا و200 فدان في 9 محافظات، هى "الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، وبورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والغربية".

ووفقا للقرار، تكون المساحة التي تم تقليص زراعتها هي 300 ألف فدان، حيث أن التي كانت مزروعة خلال الموسم الماضي بلغت مليونا و76 ألفا و917 فدانا.