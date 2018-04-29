تسجيل الدخول

الوطن

"الري": لا علاقة لـ"سد النهضة" بتقليص مساحات زراعة الأرز

منذ 21 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
"الري": لا علاقة لـ"سد النهضة" بتقليص مساحات زراعة الأرز

وزير الرى

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنه لا علاقة بين تقليص مساحات الأرز المقرر زراعتها هذا العام، بملء سد النهضة، حيث إنه لم يتم بعد.

وأكدت فى بيان لها، أن تقليص مساحات الأرز وتحديد مناطق لزراعته، يهدف إلى عدم إهدار المياه وترشيد الاستهلاك.

وكان القرار الصادر من الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، حدد المساحات المخصصة لزراعة الأرز فى الموسم الحالى بـ724 ألفا و200 فدان في 9 محافظات، هى "الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، وبورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والغربية".

ووفقا للقرار، تكون المساحة التي تم تقليص زراعتها هي 300 ألف فدان، حيث أن التي كانت مزروعة خلال الموسم الماضي بلغت مليونا و76 ألفا و917 فدانا.

أخبار متعلقة

"مياه الجيزة" تختتم فعاليات "ترشيد الاستهلاك" في مدرسة بالهرم

"مياه الجيزة" تختتم فعاليات "ترشيد الاستهلاك" في مدرسة بالهرم
"الكهرباء": حملة ترشيد الاستهلاك وفرت 13,44% بـ"جنوب الدلتا"

"الكهرباء": حملة ترشيد الاستهلاك وفرت 13,44% بـ"جنوب الدلتا"
جرافيتي على سور "القابضة للمياه" في الغردقة للحث على ترشيد الاستهلاك

جرافيتي على سور "القابضة للمياه" في الغردقة للحث على ترشيد الاستهلاك
برنامج إذاعي لـ"مياه الدقهلية" بمدارس أويش الحجر عن ترشيد الاستهلاك

برنامج إذاعي لـ"مياه الدقهلية" بمدارس أويش الحجر عن ترشيد الاستهلاك

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

3 قتلى في تحطم طائرة شحن عسكرية في جنوب ليبيا

3 قتلى في تحطم طائرة شحن عسكرية في جنوب ليبيا

"ورحل الرحال" لإحياء ذكرى رحيل المخرج سامح فتحي بقصر ثقافة بورسعيد

"ورحل الرحال" لإحياء ذكرى رحيل المخرج سامح فتحي بقصر ثقافة بورسعيد

لندن وباريس وبرلين تكرر التزامها بالاتفاق النووي مع إيران

لندن وباريس وبرلين تكرر التزامها بالاتفاق النووي مع إيران

ساموزين يسلم ألبومه الغنائي الجديد لـ"مزيكا" تمهيدا لطرحه في الأسواق

ساموزين يسلم ألبومه الغنائي الجديد لـ"مزيكا" تمهيدا لطرحه في الأسواق

محافظ القليوبية: محطة وسيطة لحل أزمة القمامة بطوخ بـ10 ملايين جنيه

محافظ القليوبية: محطة وسيطة لحل أزمة القمامة بطوخ بـ10 ملايين جنيه

اختيارات الوطن

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

الأكثر قراءة

عاجل