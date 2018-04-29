محمد سعفان: حجم العمالة غير المنتظمة نسبتها 60%

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن العمالة غير المنتظمة وُضِعَت في الاعتبار بمشروع قانون العمل الجديد.

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن أعداد العمالة غير المنتظمة تمثل نسبة كبيرة جدا من العمالة في مصر حيث تصل نسبتهم لنحو 60% تقريبا.

وأشار إلى أن الوزارة كانت تقدم لتلك العمالة 4 مِنَح في "المولد النبوي، وعيدي الفطر، والأضحى، وأخرى".

وتابع الوزير، أنه تم عمل مبادرة "حماية" تهدف إلى حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الـ27 محافظة، لافتا إلى أنه تم حصر أكثر من مليوني عامل خلال 45 يوما.