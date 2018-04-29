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الوطن

"ري الفيوم" يستعد لاستقبال الأمطار المحتملة بسيارات الشفط والكراكات

اليوم PM 07:09
كتب: ميشيل عبد الله
"ري الفيوم" يستعد لاستقبال الأمطار المحتملة بسيارات الشفط والكراكات

صورة أرشيفية-مياه الأمطار

قال المهندس علاء عبدالسلام، وكيل وزارة الري، بمحافظة الفيوم، إنه جرى نشر حفارات وكراكات عند جميع مخرات السيول في أنحاء المحافظة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لخفض مناسيب المياه وتجهيز شبكة الصرف، لاستيعاب أي كميات من الأمطار المحتمل سقوطها، غدا الإثنين.

وأضاف وكيل وزارة الري بالمحافظة، في تصريح صحفي، مساء اليوم، أنه جرى التأكد من عمل محطات الرفع بالترع والمصارف بصورة جيدة، مع إعلان حالة الطوارئ بالإدارة، والتنسيق مع مجالس المدن، لتوفير سيارات شفط المياه، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار في حالة سقوطها.

وأوضح وكيل وزارة الري بالمحافظة، أن المصارف والترع بالمحافظة، تستوعب ما بين 7 مليون متر مكعب بحد أدنى، وقرابة 9 مليون متر مكعب كحد أقصى.

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