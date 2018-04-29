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الوطن

بالصور| محافظ بني سويف يكرم رئيسي قريتين لتميزهم في أداء مهامهم

اليوم PM 07:12
كتب: عمرو رجب
بالصور| محافظ بني سويف يكرم رئيسي قريتين لتميزهم في أداء مهامهم

كرم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الأحد، عددًا من  التنفذيين المتميزيين في أداء مهامهم والعمل على توفير الحلول والبدائل للمشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين في القطاعات الحيوية.

شمل التكريم سحر ربيع رئيس مجلس قروي دلاص، وماجد رمضان نائب رئيس الوحدة المحلية لناصر ورئيس قرية بهبشين السابق، بالإضافة إلى تكريم المواطن أحمد مصطفى لمساهمته "على نفقته وبمعداته الخاصة "مع الوحدة المحلية في تحسين مستوى النظافة وأعمال التجميل ببعض المناطق ضمن الجهود التي تبذلها الوحدة في هذا المجال، وهو مايجسد بوضوح مستوى التعاون الفاعل بين التنفيذيين والمواطنين في تحسين في مستوى الخدمات والنهوض بالمجتمع.

وعلى هامش الاحتفالية أعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط  أهالي مركز ومدينة ناصر، مؤكداً على التكاتف والتعاون المثمر بين التنفيذيين والنواب من أجل تحسين مستوى الخدمات والإرتقاء بالمجتمع السويفي في كل المجالات.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن زيارته اليوم تضمنت افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في قطاعات التعليم والصحة والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من القطاعات الهامة وهو ما يسهم في تحسين معيشة المواطننين.

جاء ذلك على هامش أفتتاح المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الأحد، مقر الوحدة المحلية لمجلس قروي بهبشين، التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة، والإحتفالية التي أقيميت بالسرادق المجاور للوحدة.

بالصور| محافظ بني سويف يكرم رئيسي قريتين لتميزهم في أداء مهامهم
بالصور| محافظ بني سويف يكرم رئيسي قريتين لتميزهم في أداء مهامهم
بالصور| محافظ بني سويف يكرم رئيسي قريتين لتميزهم في أداء مهامهم
بالصور| محافظ بني سويف يكرم رئيسي قريتين لتميزهم في أداء مهامهم
بالصور| محافظ بني سويف يكرم رئيسي قريتين لتميزهم في أداء مهامهم

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