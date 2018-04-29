تسجيل الدخول

الوطن

وزيرة الهجرة عن "توأمة الإسكندرية وباڤوس القبرصية": تكسر الحواجز

منذ 30 دقيقة
كتب: فاطمة محمود
وزيرة الهجرة عن "توأمة الإسكندرية وباڤوس القبرصية": تكسر الحواجز

جانب من الفاعليات

قال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن اتفاقية التوأمة التي جرت بين مصر وقبرص من شأنها أن تسهم في كسر الحواجز، وتنشيط السياحة والحركة التجارية، وبالإضافة إلى توفير فرص عمل لتحسين الظروف المعيشية للبلدين، وكذلك تشجيع المبادرات ذات الاهتمام المشترك في كل المجالات، فضلاً عن التبادل الفني والثقافي والعلمي.

وأشارت مكرم خلال فعاليات حفل توقيع اتفاقية توأمة بين الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وفيدون فيدونوس، عمدة مدينة باڤوس القبرصية، وذلك على هامش بدء فعاليات أسبوع الجاليات "إحياء الجذور" بالإسكندرية، أن العلاقات المصرية القبرصية قوية على مر العصور، ولم تتأثر بمرور الزمان، وأن بالفعل هناك تبادلات ثقافية وسياحية بين الشعوب تزداد قوة بمثل تلك الاتفاقيات.

وصرحت وزيرة الهجرة إن فعاليات أسبوع "إحياء الجذور" تتضمن زيارة أعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية إلى مكتبة الإسكندرية، وقاعدة رأس التين البحرية، وبطريركية اليونان الأرثوذكس، والمربع اليوناني والمقابر اليونانية بمنطقة الشاطبي، ومتحف الإسكندرية القومي، وحدائق الشلالات، ومتحف كفافيس، ودير سانت سافا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، هذا فضلاً عن زيارة أعضاء هذه الجاليات إلى أماكن منازلهم ومدارسهم القديمة بالإسكندرية.

 ومن المقرر أن يتوجه أعضاء الجاليتين بعد ذلك إلى القاهرة لزيارة منطقة الأهرامات، ومن ثمّ إلى مدينة شرم الشيخ لزيارة دير سانت كاترين.

وكانت قد أطلقت مبادرة "أسبوع الجاليات"، بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعقد أسبوع تحت شعار "إحياء للجذور"، وهي المبادرة الأولى من نوعها والتي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، مؤكدةً ثقتها الكاملة في قدرة مصر على الاحتفاء بكل من عاش على أرضها وترك فيها أثرًا وإرثًا إنسانيًا يمتد حتى وقتنا هذا، والأهمية الكبيرة في تعزيز التقارب بين مصر واليونان وقبرص، علاوة على أن هذا الأسبوع بمثابة رسالة مهمة للعالم مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان وترحب بالجميع من كل الأطياف.

 

 

أخبار متعلقة
وزيرة الهجرة: تشكيل لجنة لتقنين وضع إجازات المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة: تشكيل لجنة لتقنين وضع إجازات المصريين بالخارج
وزيرة الهجرة تكشف حقيقة الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة تكشف حقيقة الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج
وزيرة الهجرة: 120 سائحا من اليونان يزورون مصر نهاية أبريل

وزيرة الهجرة: 120 سائحا من اليونان يزورون مصر نهاية أبريل
وزيرة الهجرة تلتقي رئيس منتدى القادة الشباب في إسبانيا

وزيرة الهجرة تلتقي رئيس منتدى القادة الشباب في إسبانيا
وزيرة الهجرة تلتقي مدير المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة

وزيرة الهجرة تلتقي مدير المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة
وزيرة الهجرة تستعرض الاستعدادات النهائية لأسبوع "إحياء الجذور"

وزيرة الهجرة تستعرض الاستعدادات النهائية لأسبوع "إحياء الجذور"
وزيرة الهجرة: أبناء الجاليات هم مستقبل مصر في الخارج

وزيرة الهجرة: أبناء الجاليات هم مستقبل مصر في الخارج

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

محافظ أسوان يعلن عن تجهيز 5 معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع

محافظ أسوان يعلن عن تجهيز 5 معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع

بالصور| ختام "ملتقى سيناء الدولي للفنون" بشرم الشيخ

بالصور| ختام "ملتقى سيناء الدولي للفنون" بشرم الشيخ

بالفيديو| "ساعة الصفر".. شرطة دبي تنقذ ملايين الدراهم من السرقة

بالفيديو| "ساعة الصفر".. شرطة دبي تنقذ ملايين الدراهم من السرقة

ضبط 17 قضية تموينية بأسواق أسوان

ضبط 17 قضية تموينية بأسواق أسوان

طارق صيام رئيسا لمجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار

طارق صيام رئيسا لمجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار

اختيارات الوطن

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

الأكثر قراءة

عاجل