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الوطن

الفنان محمد صلاح: ريمون مقار له فضل كبير لنجاحي في "الأب الروحي"

منذ 40 دقيقة
كتب: ضحى محمد
الفنان محمد صلاح: ريمون مقار له فضل كبير لنجاحي في "الأب الروحي"

محمد صلاح

قال الفنان محمد صلاح آدم، إن المنتج ريمون مقار رشحه للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، بعد النجاح الذى حققته من خلال مسلسل "ظل الرئيس"، العام الماضي.

وأضاف آدم لـ"الوطن": "مقار له فضل كبير عليا فى نجاحي وظهوري للجمهور على الشاشات، لأنه بمثابة المنتج الفنان الواعى، وقليل ماتجد منتج مدرج ويبحث عن الموهوبين ويعطى لهم فرصة من خلال أعماله، كما تحدث معى المخرج تامر حمزة بعدها بفترة فهو صديقى وقدمت معه من قبل مسلسل المراغي".

مسلسل "الأب الروحي" بطولة وفاء سالم، إيهاب فهمي، سوسن بدر، أحمد عبدالعزيز، محمد رياض، بيومي فؤاد، ميرهان حسين، عايدة رياض، محمد عادل، محمد عز، عزت أبو عوف، كارولين عزمي، كيرا الصباح، إخراج تامر حمزة، تأليف هاني سرحان.

 

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