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الوطن

محافظ دمياط يعلن البدء في أعمال تطوير منطقة شمال وجنوب "الصيادين"

منذ 49 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
محافظ دمياط يعلن البدء في أعمال تطوير منطقة شمال وجنوب "الصيادين"

محافظ دمياط يعلن البدء فى أعمال تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين برأس الب

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، البدء في أعمال تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين برأس البر وإنشاء العمارات السكنية الجديدة بها وذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم، بحضور اللواء هشام الحفناوي، نائب مدير الأمن، والمقدم محمد سرحان، رئيس قسم التحريات بمديرية الأمن، لمتابعة أعمال الإزالات وخطة التطوير الخاصة بالمنطقة

وأكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من كافة أعمال الإزالات وجارى الآن البدء في إزالة الركام لتطوير المنطقة بالكامل و إنشاء عمارات سكنيه جديدة على نفس الطراز المعمارى لمدينة رأس البر، مضيفًا أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لكل مواطن قام بإنهاء إجراءات تسليم محل إقامته بمجرد الانتهاء من أعمال الإنشاء.

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