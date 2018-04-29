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الوطن

نائب: أعمال رصف طرق قرى المحلة قيد التنفيذ بصرف المخصصات المالية

منذ 26 دقيقة
كتب: علاء الجعودى
نائب: أعمال رصف طرق قرى المحلة قيد التنفيذ بصرف المخصصات المالية

أرشيفية

قال النائب حامد جهجة، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المحلة الكبرى، إن إجراءات رصف عدد من الطرق التي حصل النائب على مخصصات بـ 2 مليون جنيه لإتمامها بدأ تفعليها.

وأضاف "جهجة"، أن أعمال الرصف تبدأ بطرق تمباره الشهيدي ونمرة البصل وعزبة الشركة كل منهما بمسافة كيلو متر، وأيضا طريق ترعة الايسي بقرية دمرو.

وأوضح نائب "المصريين الأحرار"، أن هناك توجيه بسرعة إنهاء طريق "دمرو – الشامي - البناون"، وذلك بتخصيص قيمة 7 ملايين جنيه، وحصل على اعتماد بـ 3 ملايين جنيه لإعادة رصف طريق قرى دمرو وكفر دمرو وشبرا نبات ورد الشيء لأصله.

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