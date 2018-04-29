وزير الآثار يكشف كواليس حريق المتحف الكبير: "الدولة كلها لقيتها معايا"

أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن المتحف المصري الكبير لم يتأثر أبدا بالحريق المحدود في السقالات الخشبية، مشددا على أنه لا أثر لأي ضرر فضلا عن اندلاعه بعيدا عن مخازن الآثار.

ولفت إلى أن النيابة العامة تحقق في أسباب الحريق، والعمل مستمر في المتحف الكبير، وسبب اللهب لا نعلمه حتى الآن، مضيفا: "الدولة كلها لقيتها معايا، وكله اتحرك بنظام لمساعدتنا".

وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أنه تواصل مع وزيري الداخلية والدفاع، فأرسلت عربات الإطفاء اللازمة، كما وجه وزير الدفاع طائرة هليكوبتر، لكن لم نستعن بها، لمحدودية الحريق.

ومن ناحية أخرى، قال: "المنبر الأثري الذي نُقل منذ 10 أيام، معروض في قاعة العرض المؤقت بمتحف الحضارة المصرية، وأدعو وسائل الإعلام للحضور في التاسعة صباحا، للاطلاع عليه".