أحمد أبو الغيط: كيسنجر قال لي "المصريون ينتجون رؤساء عباقرة"

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن لقاء بين حافظ إسماعيل، مستشار الأمن القومي المصري قبيل حرب أكتوبر، ووزير الخارجية الأمريكي وقتها هنري كيسنجر، تحدثا فيه عن الوصول إلى تسوية بين مصر وإسرائيل.

وقال أبو الغيط، خلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، إن كيسنجر عرض أن تكون السيادة "اسْميًّة" لمصر على سيناء، ولم يوضح الهدف الأمريكي من ذلك، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر كان مقررا لها أن تنطلق في مايو أو أبريل.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، تعالى على مصر، وقال لحسن الزيات، وزير الخارجية وقتها، "أنتم مجتمع مهزوم، وعليكم أن تخضعوا للأمر الواقع، وذكَّرْتُهُ بعدها بأن مقولته كانت وراء الحرب والنصر المصري.

وتابع: "كيسنجر قال لي، في وقت لاحق، (يا مصريون أنتم تنتجون رؤساء عباقرة، لهم بصمة على مجتماعاتهم)، مشيدا بالرئيسين السابقين السادات ومبارك".