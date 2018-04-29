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الوطن

توريد 64 ألف طن قمح من المزارعين بشون وصوامع قنا

اليوم PM 10:20
كتب: رجب آدم
توريد 64 ألف طن قمح من المزارعين بشون وصوامع قنا

صورة أرشيفية

واصلت صوامع وشون وهناجر محافظة قنا، عمليات استلام القمح من مزارعي المحافظة والشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي الزراعية.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، في بيان صحفي، اليوم، إن الصوامع والشون والهناجر ومطاحن مصر العليا، استقبلت حتى اليوم 63 ألفا و560 طنًا و698 كيلوجرام، من محصول القمح من المزارعين والشركة الوطنية، وذلك منذ بدء الموسم في إبريل الجاري.

فيما أوضح ممدوح بكار، وكيل وزارة التموين في قنا، أن سعر إردب القمح 600 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، و585 جنيها للإردب درجة نقاوة 23 قيراطًا، و570 للإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، وأن كل مزارع يورد كمية من القمح يحصل على قيمتها من بنك الزراعة التابع له.

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