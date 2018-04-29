علاء مبارك يهاجم أمين الجامعة العربية لتجاهل والده

انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تجاهل أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية لوالده خلال كلمته التي ألقاها بالندوة التثقيفية 28 للقوات المسلحة؛ احتفالًا بالذكرى 36 لتحرير سيناء.

وقال "علاء"، في تغريدة على موقع "تويتر": "السيد أحمد أبوالغيط بالأمس قال في كلمته أنه بعد وفاة الرئيس السادات، تستلم قيادة جديدة في مصر المسؤولية وتتدبر وتتحرك بحذر وبتصميم وحكمة وتفرض الانسحاب في 25 أبريل ويرفع العلم المصري عاليا".

وأضاف نجل الرئيس الأسبق: "السؤال بعد كل التفاصيل والأسماء التي ذكرها في كلمتة هل نسي سيادته اسم القيادة الجديدة!".