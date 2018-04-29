العمل و الإنتاج أهم توصيات.. "القضية السكانية المشكلة والحل" ببورسعيد

خرجت توصيات مؤتمر "القضية السكانية.. المشكلة والحل" لإلقاء الضوء عل أهم المتغيرات الديموغرافية التي تؤثر على القضية السكانية بالتأكيد على أن شباب مصر هم قوتها و مستقبلها والحل الأمثل لمواجهه المشكلة السكانية عن طريق العمل والانتاج.

وعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمهندس محمود علم الدين مدير الكلية التكنولوجية، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان و المستشار الإعلامي عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلي والدكتور ياسر جمال رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقويم، ومرفت الخولي مدير عام إعلام القناة وإيمان جاد الكريم مقرر المجلس القومي للسكان ببورسعيد والدكتور هيثم بحيرى عميد المعهد الفني للمنشآت البحرية ونجلاء إدوار مقرر المجلس القومي للمرأة ببورسعيد والشيخ صفوت نظير مدير عام الأوقاف وإدارة التربية البيئية والسكانية برئاسة عزة نجم وقيادات بيت العائلة ومنطقة وعظ الأزهر والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتناول المؤتمر التعاون الدائم بين أجهزة الدولة للعمل على الحد من الزيادة السكانية بعد أن أصبحت خطراً يلتهم ثمار التنمية حيث تعد المشكلة السكانية على رأس المشكلات الاجتماعية ذات الأثار السلبية المتعددة الأبعاد التي تواجهها مصر حاليًا، كما أنها تؤثر بصورة مباشرة على جهود المجتمع في مجالات التنمية الإجتماعية والاقتصادية.

وجرى الإشارة إلى أن مصر تعتبر من أكثر الدول معاناة من أثار المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة ، النمو السكاني المتزايد، وسوء التوزيع السكاني وتدني مستوى الخصائص السكانية.

وأكد دكتور هيثم بحيري أن المعهد يؤهل الطلاب ليكونوا قوة مجتمعية مشاركة في المجتمع ويجب أن توفر لهم فرص العمل المناسبة ليصبحوا هذه القوة الفاعلة.

وأوضح الدكتور طارق توفيق أن التعليم الفني هو نواه تنمية المجتمعات المتقدمة وأن ما رآه هو صورة مشرفة للشباب المصري وأن الوزارة تسعى بطرق غير تقليدية لخفض الزيادة السكانية، حيث تم تنظيم خطة قومية للاستفادة من طلبة الجامعات بهدف رفع وعيهم بالقضية السكانية ليصبحوا مشاركين ايجابين في هذه القضية الهامة.