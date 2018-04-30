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الوطن

مد كابلات كهربائية بطول 2 كيلومتر في مدينة الخارجة بالوادي الجديد

منذ 57 دقيقة
كتب: شرف غريب
مد كابلات كهربائية بطول 2 كيلومتر في مدينة الخارجة بالوادي الجديد

مد كابلات كهربائية بطول 2 كم في مدينة الخارجة بالوادي الجديد

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن الانتهاء من مد 2 كيلومتر كابلات كهربائية لتدعيم شبكة التغذية بحي "الزهور" بمدينة الخارجة، استعدادا لفصل الصيف، بتكلفة 2.3 مليون جنيه.

وقال المهندس مازن رضوان، مدير عام التشغيل والصيانة بكهرباء الوادي الجديد، إنه جرى مد هذه الكابلات لتحسين مستوى التغذية الكهربائية ومواجهة زيادة الأحمال المتوقعة خلال أشهر الصيف المقبلة، خاصة وأن حي "الزهور" من أكبر الأحياء بمدينة الخارجة السكنية.

وأضاف مازن، أن القطاع انتهى من تدعيم شبكات الجهد المنخفض في المراكز والقرى من خلال تركيب 51 عمود نقل تيار، واستبدال موصلات كهربائية بتكلفة 715 ألف جنيه، لتحسين جهود الشبكة الكهربية بهذه المناطق.

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