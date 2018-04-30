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الوطن

بالفيديو| شهود عيان عن "أتوبيس صفط اللبن": حادث مشابه كل شهر"

منذ 57 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
بالفيديو| شهود عيان عن "أتوبيس صفط اللبن": حادث مشابه كل شهر"

حادث صفط اللبن

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرا عن سقوط أحد "الأتوبيسات" من أعلى محور صفط اللبن، قائلين إن "مثل تلك الحوادث دائمًا ما تتكرر في نفس المكان".

وأضاف أحد المواطنين، خلال تقرير أعده برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر قناة "دريم": "سمعنا صوت الاتوبيس وهو بيخبط في السور، وأول ما خبط وقع علينا وكان في ناس هتموت، وكل شوية تقع علينا عربية من الملف ده"، متابعا: "آخر كل شهر عربية شكل تقع على الناس".

وتابع: "سبب الحادث إنه كان في شبورة الصبح والسواق جاي بسرعة، اتفاجئ بالملف قدامه فاضطر انه يخش في السور ووقع".

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